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中國擴大准入 李紀珠：台灣金融機構發展機會

2024/12/10 13:43（12/10 13:56 更新）
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2024兩岸企業家峰會年會12月9日、10日在廈門舉行，台灣玉山科技協會榮譽理事長李紀珠出席，參與10日上午的金融產業合作推動小組專題論壇，她受訪時表示，看好大陸的養老商機與台灣金融機構發展機會。圖攝於9日峰會開幕當天。中央社記者廖文綺廈門攝 113年12月10日
2024兩岸企業家峰會年會12月9日、10日在廈門舉行，台灣玉山科技協會榮譽理事長李紀珠出席，參與10日上午的金融產業合作推動小組專題論壇，她受訪時表示，看好大陸的養老商機與台灣金融機構發展機會。圖攝於9日峰會開幕當天。中央社記者廖文綺廈門攝 113年12月10日
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（中央社記者廖文綺廈門10日電）台灣玉山科技協會榮譽理事長李紀珠出席2024兩岸企業家峰會年會。她受訪表示，看好大陸的養老商機與台灣金融機構發展機會，尤其目前大陸大幅開放一系列准入措施，是很好的時機。

前金管會副主委李紀珠以台灣玉山科技協會榮譽理事長身份出席2024兩岸企業家峰會年會，並參與10日上午的金融產業合作推動小組專題論壇，討論「兩岸融合新機遇，共築養老金融新篇章」。

李紀珠接受媒體訪問時指出，台灣養老機構到大陸發展是一個商機，因為大陸與台灣人的習性較相近，如老人家喜歡聚在一起打麻將等，在養老設施上會相較歐美更加貼近。而台灣較早步入高齡化社會，大陸高齡化速度則更快，有很大的市場，是台灣產業的機會。

據日前中國人民大學人口與健康學院院長、老年學研究所所長杜鵬指出，現今中國60歲以上的老年人口已經超過3億，預計到2030年，中國65歲以上的人口比率將達到20%，邁向超高齡社會。

李紀珠還建議，台灣金融機構應該把握這次大陸大幅開放外資金融機構進入與降低門檻的機會。尤其是在現在歐美金融機構相對不那麼積極的情況下，對台灣金融機構是很好的發展時機。

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李紀珠表示，台灣金融機構在微觀管理層面非常強，是優勢所在。台灣金融機構經歷過一段低利差時期，卻依然能賺錢。而從前大陸享受利差大，在經營與微觀管理這塊反而不如台灣強。但如今大陸也一直在降息，利差變小，這就是台灣金融機構的機會。

李紀珠指出，台灣的理財商品活躍，相比大陸更加豐富，又有明確的管理機制，而大陸儲蓄率高，也需要更多元、更信得過的商品。只是礙於台灣金融機構在大陸販售通路較少，也缺乏品牌知名度，因此有多家投信公司正在努力尋求跟大陸的金融機構合作。但這塊目前涉及的陸方監管單位複雜，還在持續溝通中。（編輯：謝怡璇）1131210

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