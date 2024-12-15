上海前台資烘焙老店克莉絲汀 停牌21個月後確定下市

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（中央社台北15日電）有中國「烘焙第一股」之稱的前台資連鎖麵包店克莉絲汀，日前發布公告稱收到香港聯交所的函件，將在12月27日被撤銷上市地位。

綜合南方都市報、齊魯晚報今天報導，克莉絲汀近日發布公告稱，12日收到香港聯交所函件，經審慎考慮所有事實、證據及公司和聯交所上市科提交的全部陳述後，上市覆核委員會決定維持上市委員會撤銷公司上市地位的決定，克莉絲汀將在12月27日被撤銷上市地位。

早在今年10月，克莉絲汀就發布公告稱，因克莉絲汀未能滿足所有的上市復牌指引，港交所決定取消克莉絲汀的上市地位，即對克莉絲汀做出除牌決定。

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克莉絲汀進一步表示，根據上市規則，其有權於10月23日前要求港交所覆核委員會覆核除牌決定。若克莉絲汀不申請覆核，其將在10月29日上午9時正式取消上市地位。之後，克莉絲汀於10月23日提交申請要求覆核除牌決定。

克莉絲汀巔峰時期曾擁有超過1000家門市，但兩年前全部門市均歇業。在門市全關、無法正常交出財報的情況下，克莉絲汀早在去年4月3日開始暫停買賣股票，停牌至今近21個月。（編輯：謝怡璇/張淑伶）1131215