中國大使：宣揚台灣有事就是日本有事 後果可想而知

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（中央社記者邱國強北京18日電）中國駐日本大使吳江浩日前接受日媒採訪時聲稱，日本一些人宣揚「台灣有事就是日本有事」甚至「保衛台灣」，是在「侵犯中國主權」，「如果非要走這條路，後果可想而知」，這事關中日兩國的未來，必須講清楚。

針對中國解禁日本水產品有無時間表，吳江浩則說，終日雙方並未就解禁日本水產品輸中達成具體時間表，相信日方「越有效回應各方關切，就越有利於推動實現自身期待」。

中國駐日本大使館官網17日發布吳江浩接受讀賣新聞專訪的內容。

吳江浩稱，近來有些日本媒體和民眾似乎把台灣「當成了一個國家」，質疑「中國為什麼要欺負台灣？」。但「台灣過去、現在與將來都不是一個國家，台灣問題本質是中國內戰的遺留問題，是中國的內部事務，不容任何外部干涉」；「任何人想要把台灣從中國分裂出去，中國人民絕不答應」。

他宣稱，共軍的軍事行動「是對台獨分裂勢力的強力震懾，是對外部勢力干涉的嚴重警告」，「台獨勢力每挑釁一次，中國必會反制一次，不斷壓縮台獨空間，朝著實現完全統一的目標努力」。如果日方真正關心台海和平穩定，就應與「台獨分裂勢力」徹底劃清界限。

吳江浩還稱，現在日本一些人「與台獨勢力高調勾連」，一些人宣揚「台灣有事就是日本有事」甚至「保衛台灣」，「就是在阻撓中國統一，就是在侵犯中國主權，如果非要走這條路，後果可想而知」。這個道理必須講清楚，因為這事關中日兩國的未來。

他又說，中日邦交正常化的過程中，「台灣問題是一個重大的原則問題」，「中日聯合聲明」等政治文件作出明確規定，構成中日關係的重要政治基礎，是「不容觸碰的紅線」。

吳江浩宣稱，他在日本工作生活，每天在日本各類傳媒上看到大量涉及中國的負面訊息，「有的不符合基本事實，有些純粹是預設立場胡編故事」，是對日本民眾的「誤導」，讓他們看不到真實的外部世界。

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至於中國逐步解禁日本水產品有無時間表，吳江浩說，中國與日本經過一年來多輪磋商達成雙邊共識，核心是確保「包括中國在內所有利益攸關國」有效參與長期國際監測安排，並展開獨立取樣監測、實驗室分析比對。同時，雙方並未就解禁日本水產品輸中達成具體「時間表」，相信日方「越有效回應各方關切，就越有利於推動實現自身期待」。

針對深圳日本人學校學童被刺身亡案，吳江浩則稱，中國是「法治國家」，有關部門正全力調查案件，將依法懲處凶手。中方針對這一「偶發事件」已加強對學校周邊和公共場所的安保措施，將繼續保障在中國包括日本公民在內所有外國人員的安全。（編輯：楊昇儒）1131218