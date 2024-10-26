總統紀念古寧頭戰役講話 國台辦：謀獨抗中

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（中央社記者呂佳蓉北京26日電）總統賴清德昨天赴金門，主持古寧頭戰役紀念活動，表示「不能也不會讓任何外部勢力改變台澎金馬未來」。中國大陸國台辦今天回應，這是在兜售「台獨史觀」，顯露「謀獨抗中」的本性。

中國大陸國台辦今天以發言人朱鳳蓮的名義回應昨天賴總統的講話。

朱鳳蓮聲稱，10月25日是台灣光復79週年紀念日。在這樣的重要時刻，賴清德一方面對台灣回歸中國的歷史事實有意避而不談，試圖一步步抹除台灣同胞對抗戰的記憶；另一方面蓄意歪曲中國內戰的歷史，以「民主對抗威權」的敘事煽動兩岸對抗記憶，兜售「台獨史觀」，妄圖混淆視聽，再次暴露「謀獨抗中」。

朱鳳蓮又稱，希望台灣民眾本著對歷史、對民族負責的態度，「站在歷史正確的一邊」，堅決反對台獨分裂和外來干涉，與大陸一起維護台海和平穩定，共同追求和平統一的未來。

中國大陸國台辦昨天批評，民進黨淡化台灣光復節的歷史意義。

賴總統25日上午前往金門太武山公墓，主持「古寧頭戰役75週年追思祭悼典禮」。他表示，此戰役告訴大家民主自由非理所當然，而是要世代共同努力守護，不能也不會讓任何外部勢力改變台澎金馬的未來。（編輯：陳鎧妤）1131026