國台辦批光復節被淡化 陸委會：ROC與PRC互不隸屬

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（中央社記者李雅雯台北25日電）中國大陸國台辦今天稱，台灣光復彰顯「台灣是中國領土不可分割一部分」，民進黨政府淡化與否認台灣光復的歷史意義。陸委會回應，中華民國、中華人民共和國互不隸屬是客觀事實、台海現狀。

大陸委員會（陸委會）25日透過書面表示，中華民國是主權國家，已經在台灣屹立超過75年；中華民國與中華人民共和國互不隸屬是客觀事實，也是台海現狀。

陸委會指出，台灣400年來經歷過不同統治者，「荷治」、「日治」都是台灣史的一部分，總統賴清德對於台灣歷史的描述，符合客觀史實。

賴總統今天在金門主持金門古寧頭戰役75週年追思祭悼典禮。

賴總統表示，古寧頭戰役是國軍保衛台海和平的第一場戰役，阻止共軍進犯，從這個勝利開始，奠定往後安定的基礎，中華民國得以在台澎金馬落地生根。

賴總統強調，古寧頭不僅是軍事勝利象徵，更代表保家衛國決心，「台澎金馬，寸土不讓，堅定守護家園」。古寧頭戰役讓大家明白，民主自由非理所當然，需要世世代代共同努力守護，不能也不會讓任何外部勢力改變台澎金馬的未來。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人朱鳳蓮25日透過「答記者問」新聞稿宣稱，「台灣光復回歸祖國，是包括台灣同胞在內的全體中華兒女共同抗戰贏得的勝利成果，彰顯台灣是中國領土不可分割一部分的歷史和法理事實」。

朱鳳蓮還稱，「賴清德當局」不對台灣光復進行紀念，反而一再地宣揚、美化荷蘭殖民台灣的所謂「台南400年」和日本殖民台灣50年，「妄圖以此構建『台獨史觀』」。（編輯：楊昇儒）1131025