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馬英九喊陸生團太成功 陸委會：馬龍在台球迷多

2024/12/19 14:18
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（中央社記者李雅雯台北19日電）前總統馬英九在陸表示，日前邀陸生團訪台太過成功，引發民進黨攻擊，不過大多數民眾給予肯定。陸委會回應，奧運桌球金牌選手馬龍在台灣有廣大球迷，這是陸生團受矚目主因。

馬英九昨天在陸會晤中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）主任宋濤時說，日前第2度邀陸生團訪台，由於陸生團過於成功，引發民進黨發動強力攻擊；但是台灣絕大多數民眾高度肯定與歡迎大陸同學到訪，這是真正的民心所向。

大陸委員會（陸委會）19日回應，這次陸生團受到矚目，完全是因為對岸特別安排本來就有廣大球迷的馬龍以學生身分來台，桌球運動在台灣有深厚基礎，馬龍由於個人成就受到球迷歡迎，誰邀請馬龍過來都一樣。

馬英九率「大九學堂」學員於18至26日期間訪問中國大陸，除了出席在哈爾濱舉辦的「海峽兩岸青年冰雪節」活動外，也將赴四川成都參訪；這是馬英九第3度到訪中國大陸。

陸委會副主委兼發言人梁文傑18日於例行記者會上表示，馬英九有行動自由，目前也已經解除相關管制；希望馬英九做為前總統，到了大陸不要傷害台灣的地位和國格。（編輯：呂佳蓉）1131219

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