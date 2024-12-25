從婚戀課程到催生電話 中國加強說服年輕人成家生育

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（中央社北京25日綜合外電報導）中國設法應對日益加劇的人口危機之際，北京加強全國宣傳力道，試圖說服單身者約會、結婚然後生育子女，例如有女性接到地方政府的催生電話，大學則被要求提供「婚戀課程」。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，隨著死亡數超過出生數，中國人口正在萎縮，這帶給地方政府莫大壓力，應對愈漸黯淡的人口前景。

北京矢言提供父母補助與更大幅減稅，以降低養育成本。中國國務院今年10月表示，做為應對不景氣經濟的更廣泛振興規畫一環，正在草擬一項打造「生育友好型社會」的計畫，至於計畫細節則仍在討論中。

同時，根據多位接受金融時報採訪的人士及社群媒體貼文，中國各地都有20至30歲出頭的已婚女性接到地方官員電話，詢問她們的生育計畫。

在部分案例中，致電者要求女性去做孕前檢查；還有致電者更直接，向生育一胎以上的女性提供補助。

一位不願具名的浙江居民談到，官員向有二胎的當地女性提供10萬元人民幣（約新台幣45萬元）補助。她說：「沒有明確政策，但如果你要求，村裡會想辦法幫你拿到補助。」生育補助金額目前是由地方政府根據自身財政狀況決定。

媒體也加強宣傳並頌揚生育的好處。近幾個月，國營的「人民日報」和「生命時報」致力宣揚生育有益母體健康，甚至能防癌及治療某些疾病的科學看法。

今年12月，中國國家衛生健康委員會旗下官方刊物呼籲大學設置「婚戀教育課程」，鼓勵學生建立交往關係。這篇文章提議，課程可透過理論講解和案例分析，「系統傳授婚戀知識」。

然而，政府為提高生育率推出的官方措施是否能說服年輕人成家，專家持懷疑態度，尤其失業率高漲及經濟成長放緩限制了消費支出。

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美國加州大學爾灣分校（UCI）中國人口專家王豐指出，中國官員正訴諸「利用行政權達成人口目標」的相同手段，這在一胎化政策時期尤為明顯，這項政策自1980年起實施長達35年，限制每對夫妻只能有一名子女。

王豐提到，儘管北京當時成功限制每對夫妻只能生一胎，如今欲以行政權去達成相反結果卻更為困難，「新瓶裝舊酒不會有效，因為晚婚及低生育的根本原因截然不同」。（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1131225