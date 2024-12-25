加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
社子島案內政部原則通過 區段徵收公聽會等程序北市估須1年半
首頁 / 兩岸

從婚戀課程到催生電話 中國加強說服年輕人成家生育

2024/12/25 17:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社北京25日綜合外電報導）中國設法應對日益加劇的人口危機之際，北京加強全國宣傳力道，試圖說服單身者約會、結婚然後生育子女，例如有女性接到地方政府的催生電話，大學則被要求提供「婚戀課程」。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，隨著死亡數超過出生數，中國人口正在萎縮，這帶給地方政府莫大壓力，應對愈漸黯淡的人口前景。

北京矢言提供父母補助與更大幅減稅，以降低養育成本。中國國務院今年10月表示，做為應對不景氣經濟的更廣泛振興規畫一環，正在草擬一項打造「生育友好型社會」的計畫，至於計畫細節則仍在討論中。

同時，根據多位接受金融時報採訪的人士及社群媒體貼文，中國各地都有20至30歲出頭的已婚女性接到地方官員電話，詢問她們的生育計畫。

在部分案例中，致電者要求女性去做孕前檢查；還有致電者更直接，向生育一胎以上的女性提供補助。

一位不願具名的浙江居民談到，官員向有二胎的當地女性提供10萬元人民幣（約新台幣45萬元）補助。她說：「沒有明確政策，但如果你要求，村裡會想辦法幫你拿到補助。」生育補助金額目前是由地方政府根據自身財政狀況決定。

媒體也加強宣傳並頌揚生育的好處。近幾個月，國營的「人民日報」和「生命時報」致力宣揚生育有益母體健康，甚至能防癌及治療某些疾病的科學看法。

今年12月，中國國家衛生健康委員會旗下官方刊物呼籲大學設置「婚戀教育課程」，鼓勵學生建立交往關係。這篇文章提議，課程可透過理論講解和案例分析，「系統傳授婚戀知識」。

然而，政府為提高生育率推出的官方措施是否能說服年輕人成家，專家持懷疑態度，尤其失業率高漲及經濟成長放緩限制了消費支出。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

美國加州大學爾灣分校（UCI）中國人口專家王豐指出，中國官員正訴諸「利用行政權達成人口目標」的相同手段，這在一胎化政策時期尤為明顯，這項政策自1980年起實施長達35年，限制每對夫妻只能有一名子女。

王豐提到，儘管北京當時成功限制每對夫妻只能生一胎，如今欲以行政權去達成相反結果卻更為困難，「新瓶裝舊酒不會有效，因為晚婚及低生育的根本原因截然不同」。（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1131225

#人口
#人民日報
#中國
#中國國務院
#中國國家衛生健康委員會
#少子化
#金融時報
#北京
#英國
#高齡化
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：