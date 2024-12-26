緩和中美關係 人民日報發起友好合作故事徵集活動

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（中央社台北26日電）美國總統當選人川普下月即將就職，中共黨媒轉變風向，鼓吹中美友好合作。人民日報25日的十版右上角刊登「『中美友好合作故事』作品徵集活動啟動」的短文，向大眾徵集中美交流「感人至深」的故事。

中美關係在拜登（Joe Biden）政府歷經跌宕起伏，中國時常藉由黨媒、官媒或是電影宣傳其立場與政策風向。中美關係在川普（Donald Trump）二度入主白宮之際迎來新階段，中國再次藉由黨媒傳遞政策風向。

人民日報這則徵集的短文內容為，近日，「中美友好合作故事」作品徵集活動在2024鼓嶺論壇舉行了啟動儀式。活動由人民日報數字傳播有限公司與環球時報社有限公司聯合發起，向海內外組織及個人徵集作品，旨在「續寫鼓嶺故事，傳承鼓嶺情緣」。

內容指出，應徵作品應針對「跨越文化差異、傳承友誼信任」主題，通過文字、圖片、視訊等形式，記錄中美交流「感人至深」的故事，展示中美友好合作「美麗畫卷」。作品提交截止時間為2025年6月20日。

人民日報25日十版另大篇幅介紹「鼓嶺故事」與「鼓嶺情緣」，呼籲傳承與發揚光大。「鼓嶺故事」是指美國人賈德納（Milton Gardner）與中國福建省福州市鼓嶺的一段緣分。

新華社此前報導，1900年代初，賈德納曾在鼓嶺度過10年童年時光，1911年舉家遷回美國，但他保持著中國飲食習慣，報導形容他最大心願是能夠回中國，但卻因種種原因不能如願，並在臨終前叨唸「Kuling，Kuling」。賈德納的妻子之後在一位中國留美學生幫助下，才知道丈夫所指的是福建鼓嶺。

報導指出，1992年時任中共福建市委書記習近平從報紙上讀到此故事後，與賈德納的妻子連絡上並邀請她訪問鼓嶺，並於同年8月成行。2012年習近平訪美時，在美國友好團體舉行的歡迎午宴上講述了這件事，從此故事流傳開來。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1131226