江西女子連年維權疑又「被精神病」 網友家人不滿

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京24日電）連年控訴自己「被精神病」、日前突告失蹤的江西女子李宜雪，22日被警方通報精神障礙後遭強制送診，引發中國網友強烈不滿，質疑官方有栽贓及釣魚執法之嫌。她的爺爺更向法院發表公開信，指孫女絕非精神病，要求還她公道。

李宜雪2022年間舉報當地輔警對她猥褻，反被強制送往精神病院近2個月，此後屢屢透過網路控訴維權，成為官方頭痛人物。今年12月14日，她一連發出2則只有字幕的求救短片，指控當地派出所長帶了10幾個人直闖她家，並指「他們太可怕了，10幾個男的對付我」，瞬間引爆網友情緒，紛紛表達關切及支持。

但她家所在的江西省南昌市西湖區官方17日通報，指當地街道及社區「出於對李宜雪的關心」，14日起「每日上門了解情況」，李宜雪「一直在家中，其父親和工作人員也與她通了電話，不存在網友反映的問題」，反而引起更大不滿。不少中國民眾透過親自上門及送快遞等方式查證，但李宜雪一直處於失聯狀態。

眼見民間質疑難平，南昌市西湖區公安分局及西湖區南浦街道辦22日聯名發布長篇通報，聲稱李宜雪因在網路誹謗湖南一名羅姓網友，羅某今年3月遂前往李宜雪住家管區的筷子巷派出所報案。而李宜雪道歉後，羅某又聲稱遭到她誹謗，派出所多次傳喚她到案未果，所方於11月8日開具傳喚證。

通報提到，李宜雪到案後，要求警方派遣「北京權威機構」對她進行精神鑑定。警方遂委託北京安定醫院人員由員警陪同，在12月13日深夜至14日凌晨，依李宜雪要求前往她家鑑定。21日，安定醫院作出「鑑定意見」，診斷李宜雪為「強迫性障礙、人格障礙」，但具有對違法行為的「完全責任能力」，22日遂由當地街道及社區「依法依規將其送診」。

這份長篇通報發布後，反而引起中國民間更強烈質疑。其中質疑最多的，是那名「湖南網民羅某某」是何方神聖？一般人開直播被人網路誹謗上派出所報案，警察根本不會搭理，這名「湖南羅某某」怎有精力跨省到江西報案？且派出所還會受理？受理了還會這麼熱心地把李宜雪傳喚到案？而再次報案了還能再次受理？更熱心地找到北京的醫院來鑑定？

還有中國網友更質疑，這名「湖南網民羅某某」身分可疑，不無可能是在官方授意下設局陷害李宜雪；或是這名「羅某某」在李宜雪直播時提出質疑，遭李宜雪回嗆，再被官方授意跨省控告。果真如此，南昌警方就有「遠洋栽贓」及釣魚執法的嫌疑。

除了網友強烈質疑外，維權網今天公布李宜雪的爺爺向南昌市青山湖區人民法院發表的公開信，指李宜雪從小由他與妻子帶大，相處時間在孫輩中最長，她的性格與家人一樣偏內向，不善交際，朋友不多，比較喜歡待在家裡，日常生活並未察覺到她與其他同齡人有很大的異常之處。她雖與父親偶有爭吵，但「我孫女絕對不是精神病」。

他表示，對於李宜雪這次莫名其妙被派出所送進精神病院，「我們做老人的感到震驚和氣憤」，但年紀大了也不懂如何維權，只能向法院如實說明孫女的狀況，希望法院「能還我孫女一個公道」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

除了治療病患，中國精神病院長久以來，一直被視為兼具警方「維穩」及「控制特定對象」的功能，這類當事人往往成為「被精神病」的對象，因此與中國警方同遭詬病的「指定居所監視居住」一樣，長期受到民間及外界質疑。

像是2018年7月，在上海向一座印有中共總書記習近平肖像看板潑墨的湖南女子董瑤瓊，在被警方逮捕後，就被3度送進精神病院，且第3度入院後至今下落不明。（編輯：謝怡璇）1131224