江西女子李宜雪再遭強制送精神病院 人權律師譴責

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（中央社台北6日電）中國人權律師團4日發表聲明，強烈譴責江西南昌官方再次強制將李宜雪送往精神病院，並提出「官方稱依法依規送診，依的是哪條法規」等疑問。

據維權網5日的消息，中國人權律師團在聲明中提出多個疑問，包括：李宜雪再次被送診，送到了哪個精神病院？官方稱依法依規送診，依的是哪條法規？家屬對李宜雪被送診的情況是什麼態度，能否由第三方獨立採訪、公開披露？

李宜雪前年（2022年）間舉報遭當地輔警猥褻，卻反被強制送往精神病院近兩個月，此後屢屢透過網路控訴並維權，成為官方頭痛人物。

去年12月14日，李宜雪一連發出兩則只有字幕的求救短片，指控當地派出所長帶了10幾個人直闖她家，並指「他們太可怕了，10幾個男的對付我」，瞬間引爆網友情緒，紛紛表達關切及支持。

官方部門之後稱李宜雪患強迫性障礙、人格障礙，被街道社區送院治療。

此事引起中國海內外關注，許多中國網友在X發文表示，「人人都可以是李宜雪，被公權力侵害，或想維權」、人人都有機會「被神經病」。

多名中國法律界人士則認為，李宜雪遭強制送入精神病院涉嫌違法。

自媒體「法度Law」引述北京律師龔華表示，只有確保患者處於危險或可能危害他人時，才可採取強制措施；北京律師胡青春表示，只有患者監護人不履行送院治療義務時，患者所在單位、村委會或居委會才有權介入。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1140105