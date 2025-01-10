王毅：中國將提供非洲45億無償軍援 培訓7千名軍警

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（中央社記者邱國強北京10日電）中國外交部長王毅9日在奈及利亞宣布，中國將向非洲國家提供人民幣10億元（約新台幣45億元）無償軍事援助，幫助非洲國家培訓6000名軍隊人才和1000名警務執法人員。

中國外交部官網今天發布訊息指出，王毅當地時間9日在奈及利亞首都阿布加（Abuja），與奈國外交部長杜加爾（Yusuf Tuggar）在會談後共同會見媒體並答覆詢問時，作上述表示。

王毅說，中國將堅定支持「非洲人以非洲方式解決非洲問題」，並反對外部勢力以任何形式干涉非洲國家的內政。中方支持非洲聯盟和各區域組織發揮建設性作用，支持非洲的大國加強引領性行動，推動通過對話協商化解矛盾分歧，通過政治途徑解決熱點問題。

他提到，中國將堅定支持非洲加強和平安全能力建設。將與非方建立落實全球安全倡議夥伴關係，打造倡議合作示範區，推進安全共築夥伴行動，向非方提供人民幣10億元無償軍事援助，幫助非洲國家培訓6000名軍隊人才和1000名警務執法人員。

王毅說。中方還將繼續支持非洲常備軍和快速反應部隊建設，支持非洲國家開展維和反恐行動。

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他聲稱，中國將堅定支持非洲維護自身正當利益。踐行真正的多邊主義，「不允許霸權主義和強權政治在非洲興風作浪」。中方在聯合國安理會的一票永遠屬於非洲，將一如既往在多邊場合為非洲國家合理訴求仗義執言。作為聯合國第2大維和捐款國，中方將繼續支持聯合國在非洲的維和行動。

王毅提到，中國將堅定支持非洲通過發展促進安全。願與非方共同開展「十大夥伴行動」，利用好中非峰會宣布的人民幣3600億元（新台幣約1.62兆元）額度資金支持，深化各領域合作，助力非洲國家消除「不安全的土壤」，以發展振興實現長治久安。（編輯：呂佳蓉）1140110