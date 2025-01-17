中國疾控：流感入高峰 多種呼吸道傳染病將持續流行

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京17日電）中國國家疾控局昨天發布通知指出，當前中國正處於急性呼吸道傳染病冬春流行季。其中流感已進入流行高峰期，短時間內可能仍將處於較高流行水準。預計多種急性呼吸道傳染病交替或共同流行的趨勢，可能還將持續一段時間。

中國國家疾控局16日發布「關於做好2025年春節前後新冠（COVID-19）病毒感染等重點傳染病防治工作的通知」，提到上述內容。

這項通知首先強調，要高度重視春節前後傳染病防治工作。內容指出，當前中國正處於急性呼吸道傳染病冬春流行季，但總體流行強度「低於」上一個冬春流行季水平。

通知提到，在急性呼吸道傳染病中，流感已進入流行高峰期，短時間內可能仍將處於較高流行水準；COVID-19、肺炎黴漿菌、人類間質肺炎病毒（hMPV）、人類呼吸道融合病毒等其他呼吸道病原體所致疾病「處於低流行水平」，但在不同地區和特定人群中「仍存在一定程度的流行。

這項通知指出，預計多種急性呼吸道傳染病交替或共同流行的趨勢，可能還將持續一段時間。

通知說，諾羅病毒感染目前仍處於流行季，中小學校、托幼機搆、餐飲場所等聚集性疫情時有發生。春節假期人員跨境、跨區域流動和聚集性活動將明顯增加，可能進一步加大疫情傳播擴散風險，以及M痘（Mpox，舊稱猴痘）、登革熱、瘧疾等傳染病境外輸入風險。

透過 Google News 追蹤中央社

這項通知要求，各地、各部門要高度重視春節前後COVID-19等重點傳染病防治工作，確保全國傳染病疫情形勢總體平穩。同時要密切關注全球疫情態勢，加強對COVID-19、M痘等病毒變異的監測與訊息蒐集，緊盯境內外新變異株傳播途徑、傳播力、致病力的變化及影響，發現異常情況及時預警並做好應對準備。

通知提到，要加大流感抗病毒藥、退熱、止咳等常用藥品的市場投放和儲備，加強兒童用藥適宜劑型保障，滿足群眾就醫用藥需求。同時要「鞏固拓展」COVID-19疫情防控中的「好經驗、好做法」，堅持聯防聯控和多病同防，強化平急（平時與緊急）轉換。（編輯：謝怡璇）1140117