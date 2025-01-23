經濟不景氣衝擊中國春運 高鐵空蕩蕩、火車人擠人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北23日電）中國春運14日啟動以來，大陸民眾紛紛上傳短影音反映，返鄉搭高鐵加價買車票，車廂內卻空蕩蕩；而俗稱「綠皮車」的普速列車則是人擠人寸步難行，上廁所也不得。許多人說，因為經濟不好，農民工能省則省。

綜合新華社、人民網等陸媒，中國大陸多地表示今年春運鐵路客運量成長。中國國家鐵路集團通報，22日發送旅客1332.2萬人次，自1月14日春運啟動以來累計發送旅客破億，達到1.12億人次。截至今早9時，累計發售春運期間車票2.78億張。

儘管春運搭火車返鄉人次成長，陸民近日紛紛上傳短影音稱「高鐵空蕩蕩，綠皮人擠人」，表示以往春運高鐵都客滿，車站萬頭鑽動，今年出現反常。

在中國平台抖音，大陸網友們表示，加錢買高鐵票，以為票源緊張，沒想到上車後，車廂空蕩蕩，放眼望去都是空座；許多人笑稱感覺像是包車回家。影片顯示，高鐵站人流稀少，高鐵停靠大站沒人上下車，蔚為今年春運奇景。

相形之下，運選擇搭平價綠皮火車返鄉的人明顯增多。抖音多支短影音顯示，綠皮車廂內不僅座位爆滿，走道、車門口甚至廁所裡都擠滿人。因為寸步難行，連上廁所也不得，只好忍著憋著。

許多網友在影片下方發表評論說，最主要原因就是高鐵票太貴，火車票便宜。對外出打工的人來說，經濟不好收入變少，為了多攢點錢返鄉，能省則省，火車成為他們無奈卻又必然的選擇。

2024年中國經濟持續下滑，高鐵卻在年中大幅調漲票價，調幅約在20%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

攜程平台顯示，北京搭到成都，高鐵票價平均約在人民幣800至1000元（下同，約新台幣3600至4500元），而普速列車硬座只要200多元。

有網友說，雖然高鐵快，但是一趟省了600元，等於普通人3天的工資。（編輯：楊昇儒）1140123