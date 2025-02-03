兩岸觀光政策調整與否 邱垂正重申循小兩會溝通

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（中央社記者吳柏緯台北3日電）中國福建、上海旅遊踩線團日前已向台灣提出來台考察申請，外界關注兩岸觀光事務進度。陸委會主委邱垂正表示，兩岸觀光是公權力事項，難以透過民間取代，希望盡速透過觀光小兩會溝通、安排相關事宜，讓兩岸旅遊事務能順利進行。

邱垂正今天上午出席「2025大陸台商春節活動」，接受媒體聯訪時針對兩岸觀光相關議題做出回應。

邱垂正說，長時間沒有陸客到台，兩岸的人流也相當不對稱，台灣去中國大陸的人數是中國大陸來台人數的7倍，目前兩岸現狀也做了很多的改變，這是客觀事實。像是軍機艦擾台已經成為常態，包含農曆春節期間，兩岸之間互道恭賀新年快樂之際，軍機艦仍到台海滋擾，帶給台灣很多的不安；懲獨22條法律定義廣泛、制度設計的不透明，都構成身處在中國大陸的台商或赴陸旅遊民眾的人身安全風險。

邱垂正表示，也有很多兩岸觀光業者反映過去兩岸觀光存在「單方面說斷就斷，造成業者血本無歸」、「一條龍現象，使得部分業者看得到吃不到」；至於民眾反映的情況則有觀光亂象、排擠其他國家觀光客以及增加的外部成本須由全民買單。

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他說，政府認為兩岸觀光是公權力的事項，無法由民間取代，許多無法迴避的問題要由政府出面，所以由觀光小兩會出面來處理這些屬於公權力事項的溝通是最適當的，「如何降低風險、減少外部成本，都需要小兩會處理」。

至於是否調整禁團令，邱垂正重申都應在觀光小兩會溝通，才能為國家、民眾、業者爭取最大的利益，「新年希望兩岸相向而行釋出善意，希望兩岸能夠讓善意良性循環」。（編輯：謝怡璇）1140203