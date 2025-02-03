兩岸關係遇冷 台商盼雙方找到互動新模式

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（中央社記者吳柏緯台北3日電）南昌台商協會榮譽會長王恩國今天表示，未來的兩岸關係難以回到2008年至2014年間那樣熱絡，但兩岸仍能持續交流、建立互信，降低彼此仇恨值，期許兩岸找到互動的「新模式」。

「2025大陸台商春節活動」今天上午登場，據統計約有380名來自中國大陸各地的台商共襄盛舉。

身兼海基會顧問的南昌台商協會榮譽會長王恩國在接受媒體聯訪時表示，對於兩岸關係的期許是「和而不同」，兩岸有不同的政治制度、民眾有不同生活方式跟價值觀，盼雙方都能夠彼此更加的包容，尊重彼此獨特性的制度。

對於未來的兩岸關係，他強調取決美中關係博弈。

王恩國指出，美國總統川普（Donald Trump）宣布對中國大陸加徵10%關稅，加上晶片禁令，對於未來兩岸關係不太樂觀，兩岸關係應很難回到過去2008年至2014年國民黨執政時期的熱絡情況，「雖然悲觀，但兩岸能持續交流、建立互信，降低彼此仇恨值，為增加善意多做一些努力」。

南昌台商協會榮譽會長、海基會經貿顧問陳永和在受訪時，對兩岸交流政策提出多項建言。

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他說，希望擴大中國大陸專業人士來台交流，來台交流申請能更便利；開放中國大陸民眾來台旅遊，除了目前中國大陸已經宣布的上海等地，希望能夠擴大到更多的點。台灣的自由民主、言論自由對於來台旅遊的中國大陸民眾而言，是能夠留下正面的看法、觀感，「開放陸客來台對於台灣的形象是正面的」。

陳永和也提到，希望增加兩岸的定期航班與航點，因為目前僅開放15個定期航班航點，對於在沒有直航航點城市的台商而言，仍然不太便利。（編輯：邱國強）1140203