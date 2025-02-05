中國1月財新服務業PMI降至51.0 近4個月新低

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北5日電）中國1月財新服務業採購經理人指數（服務業PMI）數據為51.0，低於上月1.2個百分點，創4個月以來新低。專家指出，1月就業顯著下降，價格水準總體較低迷，以舊換新政策效果放緩與出口環境惡化是今年巨大挑戰。

財新今日發布1月財新中國服務業PMI為51.0，較2024年12月低1.2個百分點，為2024年10月來最低，但仍維持擴張。

此前公布的1月財新中國製造業PMI下降0.4個百分點至50.1，同樣為近4個月來最低。兩大行業景氣度走弱，拖累當月財新中國綜合PMI下降0.3個百分點至51.1。

從財新中國服務業PMI分項數據看，1月供給與需求擴張幅度收窄，當月新訂單指數雖然仍高於榮枯線，但邊際下降。在2024年12月短暫收縮後，新出口訂單指數重現擴張。

人員主動離職加上企業裁員節支情況持續，服務業用工連續兩個月收縮，1月就業指數降至2024年5月來最低。服務業企業家樂觀預期加強，1月經營預期指數穩中有升，但仍低於長期平均值。由於新訂單增長放緩、企業效率提高，當月積壓工作量指數跌至臨界點以下。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

財新智庫高級經濟學家王喆表示，1月製造業和服務業供需均有改善，但就業均顯著下降，價格水平總體較為低迷，尤其是製造業出廠價格，市場樂觀預期回升但仍低於長期平均值。

分析並指，新的一年，大規模設備更新和消費品以舊換新等刺激政策效果可能放緩；海外政策不確定性增加，出口環境可能有所惡化，將是中國經濟要面臨的巨大挑戰。當前，中國國內有效需求不足，居民消費能力意願有待提升，增加居民可支配收入應是政策著力重點。（編輯：廖文綺/吳柏緯）1140205