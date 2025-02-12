中國收緊網路發布軍事訊息 CNN：外界更難了解共軍

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（中央社台北12日電）中國3月將實施「互聯網軍事信息傳播管理辦法」，加強監管網路軍事帳號發布訊息。CNN報導表示，這是中國在地緣政治緊張加劇下加強保護國家機密的舉措，外界將更難了解中國軍事現況。

中國官方日前發布將於3月1日施行「互聯網軍事信息傳播管理辦法」，加強監管軍事網站、網路軍事欄目、軍事帳號及網路軍事訊息傳播。

新規提到，不得製作、複製與發布危害中國國家主權、安全和領土完整的訊息；詆毀中共對軍隊絕對領導和軍委主席負責制；歪曲醜化軍隊歷史；以炒作、煽動、洩密等方式阻礙、破壞軍事行動，危害國家軍事利益；歪曲解讀武裝力量行動；否定與攻擊國防政策與戰略；歪曲解讀軍隊人員工資、住房、撫恤優待等。

美國有線電視新聞網（CNN）11日的報導形容，這是中國在地緣政治局勢緊張加劇下，加強國家安全和保護國家機密的最新舉措，同時也使外國觀察家更難了解中國軍事的最新狀況。

報導表示，新規定可能預示會加強控管中國網上有關軍事主題的內容。這可能會對中國軍事部落客和評論員帶來重大影響，他們往往很快發布有關新武器系統、人事任命和部隊調動的訊息。這些訊息是觀察家追蹤共軍發展及動向的重要來源。

曾創建「解放軍基地及設施」電子地圖的台灣觀察家溫約瑟表示，中國一向高度不透明，新規建立明確的保密界線。

溫約瑟表示，訂立新規的部分原因是因應網上有關軍事資訊的社群增加。但他相信，觀察家還是有很多其他機會可從官方宣傳來源收集數據。

中國傳媒研究計畫主任班志遠（David Bandurski）表示，軍事及防衛的消息很受中國網友歡迎，但中國領導層顯然熱衷於確保敏感資訊和外界揣測不致破壞中國對於軍事發展和能力的官方敘述。

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新加坡拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）助理教授夏爾（James Char）指出，與共軍有關的資訊一直受到中國當局嚴格監管。

夏爾認為，禁止發布軍事部署和調動的新規可禁止軍事部落客等來源發布訊息。相關做法符合中國的利益，可以防止共軍進行大規模軍事行動或在台灣海峽集結前，中國的軍事部署曝光。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1140212