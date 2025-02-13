再駁台北燈節上海團 陸委會：政府一定要准嗎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北13日電）台北市政府三送上海市官員率團來台與會台北燈節申請案被駁。陸委會表示，先前兩個團不獲准，不會因為併成一個團重新申請獲准，「你敲鑼打鼓申請後，難道政府一定要准嗎」。

大陸委員會（陸委會）13日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，台北市政府為台北燈節上海訪團申請3個團來台，一個為上海台辦、一個為上海市文旅局，另一個為燈會專業人員；燈會專業人員獲准來台，前兩個被否決，台北市政府又將被駁回的兩個團成員併成一個團重新申請。

梁文傑強調，前兩個團未獲准來台，不會因為併成一個團後重新申請獲准，前兩個團被駁回理由沒有消失。陸委會每天收到很多申請來台案件，有的准、有的不准，不希望每次與台北市政府相關申請案都拿上新聞討論，這對兩岸往來沒有特別好處。

他提到，台北市政府對外敲鑼打鼓地喊「我申請了」，這個意思好像是說，「你敲鑼打鼓申請後，難道政府一定要准嗎」；各個縣市、各個團體申請陸籍人士來台案件非常多，陸委會希望在符合國家利益、政策前提下，促進兩岸交流。

梁文傑重申，中國大陸台辦系統官員申請來台，陸委會會要求約晤，溝通台灣民眾在陸人身安全通報等相關問題；倘若其不願意，將不會允許其來台，這是基本原則。

梁文傑透露，湖北省台辦主任程良勝日前率舞龍技藝團前往苗栗表演，其獲准來台原因正是出於雙方確實有約晤。他說，「當然是有約晤，內容就不方便透露」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陸委會先前駁回台北燈節上海官方訪團第1團、第2團來台入境申請案。第1團由上海市台辦主任金梅率團、第2團為上海市文旅局副局長金雷率團，駁回理由分別為「台辦阻撓台商返台參與海基會春酒聯誼活動」、「行程牽涉觀光踩線」。

陸委會主委邱垂正去年12月接受中央社專訪時表示，抗議對岸拋出「關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」（懲獨22條），拒絕發給地方台辦主任來台許可將是申請來台案件審查原則；除非其願意接受在台約晤。（編輯：廖文綺）1140213