路透：習近平將召開座談會提振經濟 馬雲等人將出席

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（中央社台北14日電）路透社今天報導，中國國家主席習近平下週將主持一場座談會，出席者包括阿里巴巴創始人馬雲等科技巨頭，以提振民營企業信心。這也突顯了中國民企在美中關係緊張加劇下面對多重挑戰。

路透社引述知情人士表示，該場座談會可能會在下週一舉行，習近平預料會鼓勵民企在美中科技戰下，在國內及國外擴大生意。

報導表示，很多來自科技界的企業家會出席，包括科技巨頭騰訊創始人馬化騰、小米集團創始人雷軍、機器人公司宇樹科技創始人王興興都預料會出席，華為高管也預料會出席。

報導表示，座談會的召開突顯了中國民企面對多重挑戰，包括美國總統川普重返白宮後美中關係緊張加劇，以及中國國內經濟疲弱。

報導表示，中國國務院新聞辦公室及相關公司沒有回應置評請求。

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去年5月習近平在山東考察期間，主持召開企業家及專家座談會。當時央視旗下帳號「玉淵譚天」指，山東的座談會是2018年以來，習近平第3次主持召開企業家和專家座談會，主題聚焦進一步全面深化改革。

山東的座談會有國有企業、民營企業代表，也有外資企業、港澳台資企業代表，還有3位是專家學者代表。（編輯：陳鎧妤/呂佳蓉）1140214