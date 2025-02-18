北京民營企業座談會 中國分析師關注兩會政策措施

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（中央社台北18日電）中國國家主席習近平17日在北京民營企業座談會上發表講話，重要科技巨頭與會出席。中國分析師指出，會議釋放出支持民營經濟發展的訊號，短期可觀察3月全國兩會期間可能的新措施。

習近平在這場6年多來中國最高規格的民企座談會上向企業家喊話，時值新一輪中美貿易戰開打前夕，會見的民企涵蓋當前最重要的科技產業，向外界傳遞支持科技發展與民企的訊號。

據財聯社報導，伴隨這次座談會召開，再次確立了民營企業的經濟地位，是繼去年一籃子政策轉向以來，資本市場的又一重要拐點。

中國銀河證券預計，未來對於民企的「鼓勵」態度將多於「規範」。而這次參會的企業集中在新能源（寧德時代、正泰）、汽車（華為、比亞迪、小米）、半導體（韋爾半導體）、機器人（宇樹科技）、消費電子（華為、小米）、互聯網（阿里）、人工智慧（深度求索）等領域。

銀河證券指出，其中科技行業占比增多，科技行業所處生態鏈地位進一步提升，進一步向高端科技行業進軍，肯定過去民企在新質生產力相關領域的技術突破，也凸顯當前政策層面對科技創新的全面支持。同時，將關注「民營經濟促進法」落地，民營企業或迎來估值重塑。

國盛證券首席經濟學家熊園表示，作為時隔多年再度召開的最高規格的民營企業座談會，無疑釋放了穩民營經濟的政策訊息。

熊園進一步剖析，對比2018年，這次有3大不一。：節奏更快、硬科技含量更高、更為強調自主可控；「AI+機器人+新能源+農業」是重中之重；進一步推動民營經濟從「安心謀發展」到「大顯身手」。之後，首要是抓落實，短期緊盯3月4至5日全國兩會可能的新舉措；「民營經濟促進法」進展；因地制宜下，關注各地重點行業和企業。

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東吳證券首席經濟學家、研究所聯席所長蘆哲認為，這次會議召開時間在美國總統川普上台後加徵關稅，體現中央對民營企業的支持，有助穩定社會預期與信心。

蘆哲指出，在民營企業取得重大突破之際，這次民營企業座談會的一大特點是具有較高的科技含量。會議召開時間在兩會之前，意味著後續支持民營經濟和科技創新的政策，可能在政府工作報告中部署，若須走法律流程，也能抓住兩會的時間窗口。（編輯：呂佳蓉/廖文綺）1140218