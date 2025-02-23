科技漫入成人用品 中國廠商推出AI情趣娃娃熱銷海外

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（中央社台北23日電）中國的AI浪潮漫入成人用品領域。廣東一家號稱全球最大的矽膠娃娃製造商，2024年12月將ChatGPT等AI模型，接入其生產外銷的人形伴侶機械人，成為AI情趣娃娃，售價僅1萬至1.5萬港元（約新台幣4.2萬至6.3萬元），近日引發熱議。

綜合星島網及藍鯨新聞報導，製造這款AI情趣娃娃的廣東中山「金三玩美」（WMdoll）公司負責人Max表示，這款伴侶機械人可保留長期記憶，且可表現「情緒」。不過，該公司目前暫時沒有接入中國當紅的DeepSeek人工智慧（AI）模型的計劃。

報導指出，這款AI情趣娃娃目前只有語音功能，沒有視覺功能。至於為何沒有接入DeepSeek，一是DeepSeek目前無法在海外某些國家和地區使用，二是DeepSeek的推理過程對於情趣娃娃來說，反應時間「過長了一些」。

由於DeepSeek引發的AI熱，加上情趣娃娃融合了AI科技，使這款AI情趣娃娃近日迅速成為中國網路熱門話題。報導指出，有使用者宣稱，這款AI情趣娃娃的反應能力和互動性比一般情趣娃娃更強，甚至會對照使用者近幾次的表現給予稱讚或安慰。

報導引述業界人士分析指出，這類情趣娃娃正從「生理工具」向「情感伴侶」躍進，特別是在AI技術的突破下，情趣娃娃產品首次具備了「理解、分析、回應」的能力。

Max表示，人不可能一直只有生理方面的需求，這類情趣產品應該提供更多的「陪伴價值」。在這方面，他的公司大約花了1年時間進行產品研發，開發成本已超過人民幣100萬元（約新台幣450萬元）。

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報導指出，WMdoll已與中國AI仿生機械人製造商深圳無芯科技達成合作，未來將生產擁有面部表情和生理數據聯動的娃娃。

南華早報日前報導，受益於AI技術的進步，WMDoll今年的銷量預料將成長30%。今年農曆春節過後至今，具有AI功能的訂單已占其總訂單的1/5。而以往由日本產品主導的矽膠娃娃市場，在WMdoll加入戰局後，市價已從原本的8萬至10萬元跌到約1/10。（編輯：邱國強）1140223