德媒：另類選擇黨在中國受歡迎 因意識形態相近

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（中央社台北24日電）極右立場的德國另類選擇黨（AfD）在大選中成為第二大黨。德國之聲報導，另類選擇黨在中國社交媒體上頗受歡迎，與該黨立場和中國官方、民間的意識形態頗相似有關。

德國大選結果顯示，極右的另類選擇黨（AfD）得票率高居第2。該黨成立於2013年，是德國近年最受矚目的極右派保守政黨，主張反對歐元區、反對移民，抱持疑歐主義。

不過，另類選擇黨近年明顯激進化，引發德國國內對極右勢力滲透民主核心的憂慮。德國聯邦憲法法院將德國另類選擇黨的部分派別列為明確極右翼分子。

德國之聲（DW）報導，早年曾在中國留學及工作的另類選擇黨主席韋德爾（Alice Weidel），在中國社交媒體上頗受歡迎，她在德國聯邦議會演講的視訊獲得很高的播放率，有網友留言回應「德意志重振雄風」。

不過，其實韋德爾在公開場合卻極少談論中國，在中國社交媒體流傳的視訊，也幾乎沒有提到過中國。

德國特里爾大學（Trier University）的漢學家、中文社交媒體專家古思亭（Kristin Shi-Kupfer）接受德媒訪問時表示，韋德爾的鮮明措辭及強硬的肢體語言，非常符合許多中國人對專制強人的偏好，該黨對外來移民的懷疑情緒也在中國廣泛存在。

古思亭表示，在許多中國網友眼中，另類選擇黨的政治立場總體上和中國政府比較接近，如反對歐洲國家軍事援助烏克蘭，該黨對歐盟的質疑，肯定也符合中國官方的胃口。

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古思亭又指，歐盟委員會正在對中國生產電動汽車等產品加徵關稅，許多中國網友認為另類選擇黨的勢力增強，會迫使其他德國政黨相互妥協才能夠聯合組閣，最終更難堅持採取對中強硬政策。

北京全球化智庫副主任高志凱接受德媒訪問時表示，在德國大選後，新一屆聯邦政府不妨接受中國的領導地位，中國和德國應該在汽車等領域加強經濟合作，不要被地緣政治衝突牽著鼻子走。高志凱對另類選擇黨持欣賞態度。（編輯：陳鎧妤/邱國強）1140224