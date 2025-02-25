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美國擬對中國加強晶片管制 中：惡意打壓損人害己

2025/2/25 17:04
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（中央社台北25日電）針對美國川普政府打算延續並擴大拜登政府對中國半導體的限制措施，並與日本、荷蘭官員會商，中國外交部發言人林劍今天形容，這是美國「惡意封鎖打壓」中國半導體產業，且不斷加碼對中國晶片出口管制，最終將「反噬自身，損人害己」。

中國外交部下午舉行例行記者會。環球網報導，林劍在回答相關詢問時，作上述表示。

林劍首先宣稱，中方已多次就美國「惡意封鎖打壓」中國半導體產業表明嚴正立場。他接著說，美方將經貿科技問題「政治化、泛安全化、工具化」，不斷加碼對中國晶片出口管制。

林劍聲稱，美國打壓中國半導體產業這種行徑，「阻礙了全球半導體產業的發展」，最終將「反噬自身，損人害己」。

綜合外媒報導，川普（Donald Trump）政府打算加強對中國半導體的限制，延續並擴大拜登（Joe Biden）政府限制中國科技實力的措施，目標是讓關鍵盟友與美國保持一致立場，對中國施加限制措施。

報導指出，美國官員最近與日本和荷蘭官員會面，商討限制日商東京威力科創公司（Tokyo Electron）與荷商艾司摩爾（ASML）工程師維護中國半導體設備的事宜。川普政府部分官員還打算，進一步限制無需許可就能出口到中國的輝達（NVIDIA）晶片數量與類型。

此外，針對加拿大、歐盟同在24日俄羅斯入侵烏克蘭3週年當天，制裁向俄羅斯提供軍用兩用物資、衛星數據的外國實體和個人，其中包括多家中國企業，林劍說，中方一貫反對「沒有國際法依據，未經聯合國安理會授權」的單邊制裁，立場是一貫的，中方已分別向加拿大及歐盟方面提出嚴正交涉。

林劍聲稱，加拿大方面制裁中國實體的做法「毫無道理，十分錯誤」，中方堅決反對，並將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。而中方同時敦促歐盟方面停止在「沒有事實依據」的情況下，對中方抹黑推責，並停止損害中國企業的合法利益。

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他宣稱，中方「從不向衝突方提供致命性武器，嚴格管控軍民兩用物項出口，對無人機的出口管制範圍和措施是全球最嚴的水平」。

林劍又說，中方與其他國家一樣，在平等互利基礎上與俄羅斯開展「正常的經貿合作，合情合理，無可指摘」，中俄企業的正常交往合作也不應受到干擾和影響。（編輯：邱國強/吳柏緯）1140225

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