中國軍費大增 用於構建新型軍兵種加強實戰化訓練

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（中央社台北9日電）中國今年軍費預算增加7.2%，第14屆全國人大三次會議解放軍和武警部隊代表團新聞發言人吳謙表示，增加的國防支出主要用於構建新型軍兵種、推進偵察預警、加強實戰化訓練，及持續深化軍隊改革等4方面。

吳謙今天接受媒體採訪時表示，中國政府堅持國防建設和經濟建設協調發展方針，合理確定國防支出規模。近年來為了維護國家主權、安全、發展利益，適應中國特色軍事變革的需要，中國政府在推動經濟社會持續健康發展的同時，總體保持國防支出合理穩定增長，促進國防實力和經濟實力同步提升。

吳謙表示，綜合考慮到全面提高捍衛國家主權、安全、發展利益戰略能力等，2025年全國一般公共預算安排國防支出1.81兆元（約新台幣8.2兆元），比2024年執行數增長7.2%。其中，中央本級支出1.78兆元，比2024年執行數增長7.2%。

吳謙表示，增加的國防支出主要用4方面，包括大力發展新域新質作戰力量，統籌加強傳統作戰力量建設，構建新型軍兵種結構布局。另外，推進偵察預警、聯合打擊、戰場支撐、綜合保障體系和能力建設，保障軍隊建設「十四五」規劃攻堅完成。

吳謙又表示，增加的開支還用於加強實戰化軍事訓練，推動軍隊院校內涵式發展，建強新型軍事人才培養體系；以及持續深化國防和軍隊改革，完善軍事人力資源等領域配套政策制度，改善部隊練兵備戰和工作生活保障條件。

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吳謙表示，「中國尚未實現完全統一，也是世界上周邊安全形勢最為複雜的國家之一」，中國軍隊在維護國家主權和領土完整等方面面臨嚴峻挑戰。

對於有記者提問，距離實現建軍一百年奮鬥目標僅有兩年多時間，軍隊將採取什麼舉措打好攻堅戰，吳謙表示，如期實現建軍100年奮鬥目標，加快把人民軍隊建成世界一流軍隊，是全面建設現代化國家的戰略要求，必須全力以赴扛起時代重任，確保到點交出過硬能力答卷。（編輯:陳鎧妤/朱建陵）1140309