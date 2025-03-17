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廣東民房變骨灰龕觸發千人抗議 官員承諾拆除

2025/3/17 10:40
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（中央社記者張謙香港17日電）據報導，中國廣東省佛山市一個屋苑昨天爆發大規模社會抗爭事件，近千名民眾不滿苑內有民房被改建成骨灰龕，圍堵大樓抗議，在當地政府介入處理並承諾拆除後，民眾才和平散去。

根據明報今天的報導，事發於佛山天御江畔小區，區內15棟出現疑似3間「骨灰房」，涉事單位業主此前曾表示，房屋僅自用，但附近居民懷疑它們對外經營，事件激發民憤。

報導表示，15日晚近千名居民在涉事民房大樓外抗議，要求「骨灰房」拆除裝修。網上視訊顯示，抗議民眾情緒激動，事發後地方政府派出警員到場維持秩序。

據報導，地方官員曾到場協商，並向抗議民眾承諾，將會拆除「骨灰房」的裝修，人群到凌晨才陸續散去。

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報導表示，這起事件引起民憤，一方面是民眾對「骨灰房」產生恐懼，甚至有人說晚上無法入睡；二是擔心它會影響屋苑價格。

有律師指出，商品房規畫用於居住，擅自改成殯葬用途涉違法。（編輯:陳鎧妤）1140317

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