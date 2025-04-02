共軍演練加代號 學者：回應美國歐盟關切台灣

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（中央社記者李雅雯台北2日電）共軍東部戰區今天宣布組織「海峽雷霆-2025A」演練。學者剖析，接連兩天演訓、演練應視作一個系統看待，推估第2天才為演練命名，可能與美國、歐盟相繼發聲、關切這波演習有關。

共軍東部戰區1日宣布在台灣周邊展開聯合演訓，2日指出在台灣海峽中部、南部相關海域組織海峽雷霆-2025A演練，重點實施查證識別、警告驅離、攔截扣押等項目，檢驗部隊區域管控、聯合封控、精打擊要能力。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲2日對中央社剖析，共軍東部戰區2日突然發布演習代號，不排除其有意以此做為對於美國、歐盟於1日演習後相繼為台發聲的回應；一下有代號、一下沒代號，做為一種政治消耗手段。

蘇紫雲觀察，1日、2日連兩天演訓、演練應該視作同一系統看待，1日演訓以軍力為主，著眼於外線圍堵；2日以海警編隊為主，主攻內線封控，透過內外線將台灣包圍起來，這是共軍目的。

蘇紫雲提到，這波演訓將查證識別、警告驅離、攔截扣押等項目獨立出來，意圖演訓如何斷絕台灣對外海上運輸線，試圖阻擋運往台灣的能源、糧食，海警船噸位較軍艦噸位來得小，靈活性較高，執行攔截扣押等工作的機動性較強。

「軍隊象徵國家主權，海警、海巡象徵治權」，蘇紫雲說，在這波演訓中，可看到共軍將軍力與海警編隊搭配運作；在戰術實務上，由海警船執行查證識別、警告驅離、攔截扣押等工作，軍力在外、海警在內構成一個防線。

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台灣大學政治學系副教授陳世民2日對中央社表示，共軍演訓對於台灣來說有脅迫、挑釁的事實，有沒有演訓代號的意義不大；另也不排除共軍在演訓第2天加入代號，這是為了加強外界對於這次演訓的重視度。

陳世民認為，使用海峽雷霆做為演訓代號，主要想要傳遞對台作戰「迅雷不及掩耳」印象，這是一種象徵意義。過往共軍演練也有不提代號或是完全沒有事先預警的狀況，所以為一場演練命名比較像是共軍在玩文字遊戲的結果。（編輯：吳柏緯）1140402