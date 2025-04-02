宋濤會夏立言：兩岸民眾不是敵人 交流合作不會少

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝怡璇北京2日電）中國大陸國台辦主任宋濤今天在江蘇徐州與中國國民黨副主席夏立言會面。宋濤宣稱，兩岸民眾「是家人、不是敵人，血脈親情不會斷」，人員往來不會停，交流合作不會少。但「任何謀獨挑釁必定失敗，台獨分子惡行必遭懲處」。

夏立言一行人自3月29日至4月4日間赴中國大陸訪問。夏立言今天前往徐州與宋濤會面，宋濤在會面時作上述表示。

宋濤引述中共總書記習近平的話宣稱，「兩岸同胞都是中國人，沒有什麼心結不能化解，沒有什麼問題不能商量，沒有什麼勢力能把我們分開」。

他又說，陸方將堅持「一個中國」原則和「九二共識」，與包括中國國民黨在內的台灣各政黨、團體和各界人士共同努力，堅決反對「台獨分裂」和外來干涉，加強兩岸交流合作，「增進中華民族共同利益，守護中華民族共同家園」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

宋濤聲稱，兩岸民眾「是家人、不是敵人，血脈親情不會斷」，人員往來不會停，交流合作不會少。但「任何謀獨挑釁必定失敗，台獨分子惡行必遭懲處」。

夏立言一行人赴中國大陸訪問，3月31日在河南鄭州黃帝故里出席拜祖大典，4月3日將赴南京拜謁中山陵。（編輯：邱國強）1140402