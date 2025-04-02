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共軍軍演 國台辦聲稱堅定守護台海和平穩定

2025/4/2 22:08（4/2 22:24 更新）
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共軍1日在台灣周邊展開為期2天的聯合演訓，引發國際關注。中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮2日聲稱，軍演是「對台海和平穩定」的「堅定守護」，「世界上只有一個中國，台灣是中國一部分，這是真正的台海現狀」。(中央社檔案照片)
共軍1日在台灣周邊展開為期2天的聯合演訓，引發國際關注。中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮2日聲稱，軍演是「對台海和平穩定」的「堅定守護」，「世界上只有一個中國，台灣是中國一部分，這是真正的台海現狀」。(中央社檔案照片)
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（中央社記者謝怡璇北京2日電）共軍1日在台灣周邊展開為期2天的聯合演訓，引發國際關注。中國大陸國台辦今晚聲稱，軍演是「對台海和平穩定」的「堅定守護」，「世界上只有一個中國，台灣是中國一部分，這是真正的台海現狀」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室晚間以發言人朱鳳蓮名義答記者問名義，針對民進黨與美國白宮評論「海峽雷霆-2025A」演練一事，作上述表示。

朱鳳蓮聲稱，共軍展開聯合演訓及組織「海峽雷霆-2025A」演練，「是維護國家主權、安全、發展利益的必要措施，是懲戒圖謀分裂國家行徑的正義之舉，是對台海和平穩定和台灣民眾安全福祉的堅定守護」。

她並宣稱，「世界上只有一個中國，台灣是中國一部分，這是真正的台海現狀」。

針對民進黨譴責共軍破壞區域和平穩定，朱鳳蓮聲稱，「『民進黨當局』宣揚台獨謬論、謀獨挑釁，妄想改變『兩岸同屬一個中國的現狀』，嚴重破壞台海和平穩定，損害台灣民眾利益福祉」。

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朱鳳蓮還針對美國白宮批評軍演說，「台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉」。美方應恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」規定，反對台獨，支持統一。

她宣稱，陸方擁有充分的信心及足夠的能力，團結廣大台灣民眾推動兩岸關係發展，反對「台獨分裂」，「堅定守護中華民族共同家園」。（編輯：邱國強）1140402

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