彭博：中國收緊中資企業在美國投資

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（中央社台北3日電）美媒彭博社引述知情人士報導，中國發改委近期暫停受理企業向美國進行直接投資的備案與核准，地方發改委過去一兩週已陸續收到通知。此舉被視為中國在與美國加劇的貿易爭端中增加談判籌碼。

彭博社報導，知情人士指出，目前中國境內企業對美國和其他國家的既有直接投資項目不受影響，中國對包括美國國債在內的對美金融投資也沒有受到影響。

知情人士稱，目前還不清楚是什麼原因促使發改委暫停處理申請，也不清楚這項暫停將持續多久。

中國之前基於國家安全和資本流動，已對境外投資有一定限制。儘管中國對美國的直接投資量並不龐大，但最新措施反映了中美經貿關係因川普關稅威脅而日趨緊張的現狀。

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中國國家發展改革委和商務部均負責企業對外投資的初步審批，這兩部部門尚未回應置評請求。

中國商務部最新數據顯示，2023年中國對外直接投資年增8.7%，但對美國卻下降5.2%至69.1億美元。截至2023年底，對美投資僅佔中國對外直接投資存量的2.8%。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1140403