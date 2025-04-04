惠譽下調主權信用評等 中國財政部：深感遺憾

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（中央社台北4日電）國際信評機構惠譽昨天發布報告，決定將中國主權信用評等「A+」調降至「A」。中國財政部表示，惠譽下調主權信用評等是有失偏頗，深感遺憾、不予認可。

綜合港媒報導，惠譽發布報告，決定把中國主權信用評等由「A+」調降至「A」，評等展望穩定，評等下調反映該行預期中國公共財政持續轉弱，以及公共債務迅速增加。

基於上述分析，惠譽預期中國今年整體政府赤字占GDP比例將升至8.4%，去年為6.5%。中國今年GDP將料增長4.4%，去年則為增長5%。此外惠譽亦將中國長期外幣發行人違約評等（IDR）由「A+」調降至「A」，展望則由負面調升為穩定。

新京報報導，中國財政部說明，在這次複評過程中，與惠譽評等團隊進行了大量深入溝通，惠譽方面雖承認中國較其他同評等經濟體具有更為穩健的經濟增長前景和全球貿易關鍵地位，但其固守原有的評等方法，下調中國主權信用評等是有失偏頗的，不能充分客觀反映中國的實際情況和國際國內市場對中國經濟回升向好的一致認知。「對此我們深表遺憾、不予認可」。

中國財政部指出，總體看，中國經濟成長的內生動力、市場活力、政策效能、發展韌性都有了全方位提升，向好勢頭在持續鞏固，新的增長空間正在打開。

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中國財政部表示，中國將繼續實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，更加注重打好政策「組合拳」。財政政策會加強與貨幣、就業、產業、區域、貿易等政策和改革開放舉措的協調配合，增強政策合力，為中國經濟增長蓄力賦能。

中國財政部最後表示，中國政府也預留了充足的政策空間，將根據形勢變化，及時研究和動態調整政策儲備，確保中國經濟持續健康發展。（編輯：呂佳蓉/吳柏緯）1140404