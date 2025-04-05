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北京回擊致美股暴跌 中國外交部發言人稱市場已說話

2025/4/5 21:35
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（中央社台北5日電）為報復美國政府的對等關稅，北京昨天宣布對美國進口商品加徵34%關稅，美股聞聲暴跌。中國外交部發言人藉機在臉書發文稱「市場已說話」、「美國應停止犯錯」；官媒人民日報則強調「中國需要美國，美國也需要中國」。

美國總統川普美東時間2日在白宮宣布對等關稅政策，將對中國加徵34%關稅。中國政府昨天祭出多項反制措施，包括將於10日起對原產於美國進口商品在現行適用關稅稅率基礎上加徵34%關稅。

中國公布反制措施後，美股4日在利空之下暴跌，三大指數跌幅都逾5%，道瓊工業指數終場重挫2231.07點或5.50%，標準普爾500指數大跌322.44點或5.97%，以科技股為主的那斯達克指數下跌962.82點或5.82%。

對於美股大跌，據香港星島日報，中國外交部發言人郭嘉昆今天在個人臉書發文說「市場已說話。美國對世界發起的貿易戰和關稅戰是無端挑釁之舉。美國現在應該停止犯錯，與貿易夥伴通（透）過平等磋商解決分歧」。貼文還附上美國股市三大指數下滑的圖樣。

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此外，中共官媒人民日報今天二版則刊發題為「貿易戰沒有贏家，保護主義不是出路」的評論文章說，川普政府所謂的「對等關稅」是赤裸裸單邊貿易保護主義政策，此舉不僅將反噬美國經濟，更將嚴重破壞多邊貿易體制，衝擊全球產業鏈供應鏈，加劇國際貿易緊張和全球經濟分裂。

這篇文章強調，世界各國經濟相互依存、相互關聯，「中國需要美國，美國也需要中國」。雙方應加強溝通，暢通對話管道，遵循市場規律，共同維護公平競爭的國際經貿秩序，為世界經濟注入亟需的確定性。（編輯：周慧盈）1140405

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