中國召開美資企業圓桌會 特斯拉等20多家企業與會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北7日電）在美中雙方互掐脖子的關稅戰開打後，中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激6日主持召開美資企業圓桌會，特斯拉、GE醫療、美敦力等20多家美資企業代表參會。

美國總統川普（Donald Trump）美東時間2日宣布對等關稅稅率，對中國再加徵34%關稅，將於9日生效。中國4日宣布反制，將對美國進口商品加徵34%關稅，自台北時間10日12時1分生效。

根據中國商務部網站消息，中國商務部召開美資企業圓桌會。

凌激表示，中方反制措施既是堅定維護包括美資企業在內的企業合法權益，也是促使美國回到多邊貿易體制的正確軌道上來。關稅問題的根子在美國，希望美資企業追根溯源、澄清因果，發出理性聲音，採取務實行動，共同維護全球產供鏈穩定，促進合作共贏。

凌激又指，不論國際風雲如何變幻，中國推進改革開放堅定不移，多邊主義是解決世界面臨困難挑戰的必然選擇，中國開放的大門只會越開越大，利用外資的政策沒有變也不會變。

凌激表示，中國商務部將一如既往為包括美資企業在內的在中國外資企業提供保障，依法保護外資企業合法權益，積極推動解決外資企業問題訴求。「中國過去是、現在是、將來也必然是外商理想、安全、有為的投資沃土」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

報導指出，與會企業代表表示，通過本次會議傳遞了積極訊號，充分認識中國政府貫徹落實中國國家主席習近平3月28日重要講話精神一以貫之，將及時向總部報告。

會上，企業代表反映了當前投資經營中遇到的問題，中國商務部相關司局負責人現場逐一回應。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1140407