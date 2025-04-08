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人民幣中間價跌穿7.2 創逾一年半新低

2025/4/8 12:22（4/8 12:53 更新）
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美中貿易戰升級，人民幣受壓，中國官方今日開出的中間價跌穿7.2關口，創逾1年半新低。（中央社檔案照片）
美中貿易戰升級，人民幣受壓，中國官方今日開出的中間價跌穿7.2關口，創逾1年半新低。（中央社檔案照片）
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（中央社台北8日電）美中貿易戰升級，人民幣受壓，中國官方今日開出的中間價跌穿7.2關口，創逾1年半新低。在岸人民幣早段跌逾200點子，離岸人民幣曾跌破7.36，是2個月以來最低水準。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，8日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為1美元兌人民幣7.2038元，較7日中間價7.198，下調58點子，創2023年9月11日以來新低。

美國總統川普今年2、3月對中國銷美商品加徵20%關稅後，4月2日又宣布要對中國課徵34%對等關稅，預計9日生效，中國則在4日宣布將對美國進口商品加徵34%關稅，預計10日12時1分生效。

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川普今天也重申，若中國不撤回對美國商品加徵34%報復性關稅的計畫，他會對中國進口產品再加徵50%關稅。

白宮指出，即將實施的34%對等關稅若再加上50%新關稅，今年對中國加徵關稅的累計稅率將達到104%。（編輯:陳鎧妤/朱建陵）1140408

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