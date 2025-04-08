中國「國家隊」出手救市 A股3大指數早盤全線微漲

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（中央社記者謝怡璇北京8日電）受川普對等關稅衝擊，中國多間央企於7日深夜宣布進場護盤。中國A股3大指數今早開盤漲跌不一，僅創業板指微幅上漲。截至午間收盤，3大指數均微幅上漲。

據第一財經、證券時報等中國媒體報導，中國A股三大指數開盤漲跌不一，上證指數開盤報3094.26點，跌0.07%，深成指開盤報9356.69點，跌0.08%，創業板指開盤報1837.54點，漲1.68%。

報導指出，今天有超過3200支股票上漲。其中，農業、曝光機、半導體等概念股走強；機器人、消費電子、AI應用類股走弱。

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截至午間收盤，3大指數微幅拉漲，上證指數漲幅至0.91%，深證成指漲0.42%，創業板指漲1.78%。

中國股市昨天重挫，中國官方今天宣布將提高保險資金投資股市比例，多間央企也宣布增持股票，中國人民銀行（中國央行）也表示力挺央企中央匯金增持ETF，堅決維護資本市場平穩運行。（編輯：陳鎧妤）1140408