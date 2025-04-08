北京：中國人不怕事 美國對關稅沒有認真對話意願

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（中央社台北8日電）針對美國總統川普宣布若中方不取消34%報復性關稅，美方將對中國再加徵50%關稅，中國外交部發言人林劍今天說，美方所作所為沒有體現想認真對話的意願，中國人「不惹事也不怕事」，若美方執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底。

中國外交部下午舉行例行記者會，川普揚言再對中國加徵50%關稅成為焦點議題。央視新聞報導，林劍在回答媒體相關提問時，作上述表示。

林劍說，美方濫施關稅嚴重侵犯各國的正當權益，嚴重違反世界貿易組織（WTO）規則，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，嚴重衝擊全球經濟秩序穩定，是典型的「單邊主義、保護主義、經濟霸凌」，遭到國際社會普遍反對，中方對此強烈譴責、堅決反對。

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他又說，貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路。中國人「不惹事，也不怕事」，施壓、威脅和訛詐不是與中方打交道的正確方式。中方必將採取必要措施，堅決維護自身正當合法權益，如果美方置兩國和國際社會的利益於不顧，執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底。

針對有媒體提問，中美之間是否會就美國加徵關稅及貿易問題進行會談或談判，林劍回答，美方的所作所為沒有體現出想要認真對話的意願。美方如果真的想談，就應該拿出平等、尊重、互惠的態度。（編輯：邱國強/周慧盈）1140408