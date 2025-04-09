中國回應104%關稅：想談判態度要尊重 否則奉陪到底

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（中央社台北9日電）針對美國對中累計加徵104%關稅生效，中國外交部發言人林劍今天說，美方若真想透過對話談判解決問題，就該拿出「平等、尊重、互惠」的態度。若美方執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底，繼續採取「堅決有力的措施」維護自身正當權益。

中國外交部下午舉行例行記者會，美國對中國累計加徵104%關稅今天中午生效成為焦點話題。澎湃新聞報導，林劍在回答外媒輪番相關提問時，作上述表示。

林劍表示，「中國人民的正當發展權利不容剝奪，中國的主權安全、發展利益不容侵犯」，中方將繼續採取「堅決有力的措施」，維護自身的正當權益。

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針對美國總統川普（Donald Trump）稍早前表示中國「非常渴望達成協議」，林劍回答，美方仍在對中國濫施關稅，一味地進行極限施壓，對這種霸道、霸凌行徑，中方「堅決反對，絕不接受」。

林劍指出，美方如果真的想通過對話談判解決問題，就應該拿出「平等、尊重、互惠的態度」。如果美方置兩國和國際社會的利益於不顧，執意打關稅戰、貿易戰，中方「必將奉陪到底」。（編輯：邱國強/陳鎧妤）1140409