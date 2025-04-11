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中國外交部宣布：習近平14日至18日訪問越馬柬

2025/4/11 11:21（4/11 12:18 更新）
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中國外交部11日正式宣布，中國國家主席習近平14日至18日對越南、馬來西亞、柬埔寨進行國是訪問。 （中央社檔案照片）
中國外交部11日正式宣布，中國國家主席習近平14日至18日對越南、馬來西亞、柬埔寨進行國是訪問。 （中央社檔案照片）
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（中央社台北11日電）中國外交部今天正式宣布，中國國家主席習近平14日至18日對越南、馬來西亞、柬埔寨進行國是訪問。

習近平此訪正值美中關稅戰開打之際。日前，中共召開周邊工作會議，凸顯出與周邊國家關係已成為中國對外關係的重中之重。

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據中國外交部發言人宣布，應越共總書記蘇林（To Lam）、國家主席梁強（Luong Cuong）邀請，中共中央總書記、國家主席習近平將於4月14日至15日對越南進行國是訪問。

應馬來西亞最高元首易卜拉欣、柬埔寨國王西哈莫尼（Norodom Sihamoni）邀請，國家主席習近平將於4月15日至18日對馬來西亞、柬埔寨進行國是訪問。（編輯：呂佳蓉/吳柏緯）1140411

#中國外交部
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