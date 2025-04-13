官媒：中國正聯合多國因應美國關稅攻勢 站著應對

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（中央社台北13日電）美中關稅戰爆發後，中國開始聯手他國試圖反擊美國「對等關稅」。中國官媒報導，除已展開的溝通外，中方還會與更多國家就因應美國對等關稅進行溝通並加強合作。而這代表中方「衝擊再大，也要站著應對」的態度。

央視旗下新媒體「玉淵譚天」報導，自4月8日至11日，中國商務部長王文濤即密集與各方溝通。其中包括歐盟、東協（含輪值主席國馬來西亞）、20國集團（G20，含輪值主席國南非）、沙烏地阿拉伯、金磚國家（含輪值主席國巴西）、世貿組織（WTO）等組織及國家的相關負責人視訊通話或會談。

報導指出，王文濤與上述負責人溝通中，都談到因應美國對等關稅。接下來，中方還會與更多國家一起，就因應美國加徵對等關稅進行溝通，加強合作。

這篇報導說，王文濤8日與歐盟相關負責人視訊會談時「達成四方面的共識」。一是反對美國加徵關稅的行為；二是同意中歐盡快啟動磋商，深入討論市場准入相關問題；三是立即開展電動汽車價格承諾談判；四是支持重啟中歐貿易救濟對話機制。

報導宣稱，王文濤連日來的溝通傳遞了兩個訊號。一是美國濫施關稅遭到多方反對，中國「正在團結維護國際貿易公平正義的力量」。美國掀起了單邊的貿易戰，中國要做的就是「團結一切能團結的力量，不只是東盟（東協），不只是歐盟」。

二是越來越多的國家，正在看清美國關稅訛詐的本質。中國是全球第一個反制對等關稅的國家，「中國的反制，是在守護世界的公道」。

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報導說，中方的態度很明確，其他國家不管是反制美國還是和美國談判，都是各國的主權事務，中方沒有任何意見。「但如果誰拿著中國的利益去給美國當投名狀，中國絕不答應」。而對於美方的霸凌行徑，需要更多國家站出來予以反制。

這篇報導最後說，一些中國企業在2018年中美首度爆發貿易戰的壓力下反而「迸發新生」，也代表著中方面對貿易戰的態度：「衝擊再大，也要站著應對」，也會成為越來越多國家的態度。（編輯：邱國強/吳柏緯）1140413