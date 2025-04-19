杭州六小龍中國爆火 浙江高規格部署人工智慧發展

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（中央社台北19日電）中國大力發展人工智慧，在今年「杭州六小龍」後，中國浙江省委書記王浩18日在一場會議上表示，要強化建設「數字浙江」，推動人工智慧高質量發展。陸媒報導指出，這是浙江第一次高規格部署人工智慧發展。

「杭州六小龍」一詞出自中國網路，是指總部設在杭州的深度求索、遊戲科學、宇樹科技、雲深處科技、強腦科技、群核科技等6家企業，都是處在新技術領域前沿、在業界具有影響力的科技新貴型企業。

據浙江日報消息，18日浙江省委、省政府召開深化「數字浙江」建設推動人工智慧高質量發展大會。

報導指出，這是浙江第一次高規格部署人工智慧的發展。會議對省政府「關於支持人工智能創新發展的若干措施」進行解讀，浙江省發改委、杭州市、浙江大學、阿里巴巴集團、之江實驗室等作交流發言。

根據浙江衛視浙江新聞聯播的報導畫面顯示，深度求索（DeepSeek）、宇樹科技、強腦科技等「杭州六小龍」企業參加會議。

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王浩聲稱，中共總書記習近平在浙江工作期間，前瞻性布局建設「數字浙江」。建設「數字浙江」，浙江是先行者；發展人工智慧，浙江有基礎、有條件、有責任繼續當好先行者。

浙江省委副書記、省長劉捷作部署講話時說，「各級各部門要以開放心態擁抱人工智能，堅持有為政府和有效市場協同發力，打好一攬子政策組合拳，以最優服務、最好生態、最佳政策為企業發展提供『陽光雨露』」。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1140419