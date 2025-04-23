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王毅：美國以關稅為武器進行無差別攻擊 不得人心

2025/4/23 08:47
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（中央社台北23日電）據中國外交部網站，中共中央政治局委員、外交部長王毅22日應約與英國外交大臣拉米（David Lammy）通電話。王毅表示，美國以關稅為武器對各國進行無差別攻擊，不得人心，正遭到越來越多國家的抵制和反對。

據中國外交部，王毅表示，今年以來，中英經濟財金對話、戰略對話、能源對話成功舉行。下一步，人工智慧、科技、氣變、教育、經貿等領域的對話也在籌備中。中英關係改善緩和的勢頭來之不易，需要倍加珍惜。

王毅表示，中方願與英方一道，按照兩國領導人戰略指引，排除各種干擾和雜音，把握好雙邊關係穩步前行的方向，聚焦互利合作，累積更多積極議程。

王毅表示，在當前單邊霸凌橫行的背景下，中英有責任維護二戰後形成的國際秩序，有責任維護以聯合國為核心的國際體系及多邊貿易體制。

王毅說，美國以關稅為武器對各國進行無差別攻擊，公然違反世貿組織規則，損害各國正當權益。這種將國與國交往倒退回叢林法則的作法是開歷史倒車，不得人心，不可持續，正遭到越來越多國家的抵制和反對。

王毅表示，作為負責任國家，中國站出來予以阻止，不僅是為了維護自身正當權益，更是為了維護國際規則及多邊貿易體制。中方將繼續堅持高水平對外開放，與各國展開互利共贏合作，與世界共享發展機遇。

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中國外交部引述拉米表示，英方對當前雙邊關係良好發展勢頭表示讚賞，願進一步加強兩國高層及各級別交往，就共同關心的雙多邊議題展開定期對話，共同應對挑戰。英國是開放型國家，堅定支持自由貿易，維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制。作為聯合國安理會常任理事國，英中兩國對世界經濟和國際貿易的可持續發展負有重要責任，願就此與中方保持溝通。

中國外交部表示，雙方還就烏克蘭危機等共同關心的議題交換了意見。（編輯：陳鎧妤）1140423

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