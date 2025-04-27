中國「五一」假期入境遊客估年增173% 韓日星是主力

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（中央社台北27日電）中國「五一」勞動節假期將至，陸媒引述數據報導，今年「五一」入境遊客呈現爆發式增長，年增173%，韓國、日本、新加坡遊客為主力。

中國今年「五一」假期共5天，綜合中國網等陸媒今天報導，最新出境入境遊平台數據顯示，今年「五一」期間入境遊訂單與去年相比激增173%，遊客主要來自韓國、日本、新加坡等亞洲國家。

業內分析認為，隨著中國不斷優化簽證政策、航班恢復密度提升以及旅遊服務體系日益完善，中國入境遊市場吸引力顯著增強。

此外，「中國文化熱」持續升溫，中國美食、古城、非遺等內容不斷登上海外社群平台熱榜，進一步帶動外國人士到中國旅遊的熱情。

與此同時，中國遊客的出境意願同樣強勁，呈現「中短線為主、多地開花」的格局。東南亞、日本、韓國依然是主要目的地，部分高淨值人群則傾向選擇歐洲、澳洲、紐西蘭等長線旅遊。

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相關數據顯示，「五一」期間中方出境航線機票預訂量突破103萬張，年增25%。

各大旅遊電商平台也加緊佈局入境遊市場，不少平台推出中英文「雙語客服」、自由行定製服務、中文導遊團隊等特色產品，以進一步增強海外遊客滿意度，例如部分平台上線「美食地圖」、「文化體驗包」、「地標攝影攻略」等「輕產品」，降低自由行門檻，提升旅程體驗感。（編輯：周慧盈）1140427