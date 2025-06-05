中國加大對公民境外收入徵稅 擴至富豪以外群體

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（中央社台北5日電）彭博社今天報導，有消息透露，中國正加大對公民境外收入的徵稅力度，審查範圍將從去年的超級富豪擴展至資產相對較少的群體。

報導引述知情人士說，中國官員目前正在審查範圍廣泛的境外收入，包括投資回報、股息和員工股票期權。投資收益最高可被徵收20%的稅率。

與去年主要針對資產在1000萬美元（近新台幣3億元）以上富豪人群的徵稅行動不同，近幾個月，稅務服務提供商收到大量針對資產不足100萬美元的客戶查詢。

報導說，中國國家稅務總局並未立即回應置評請求。

其中一名知情人士表示，擁有海外投資，特別是涉及美股和港股的中國大陸居民，已成為稅務機關的重點關注對象。

據彭博社計算，今年迄今為主，中國大陸投資者已透過跨境交易管道，向港股市場注入港幣6580億元（約新台幣2.5兆元），與去年同期相比，資金流出超過兩倍。

一名知情人士稱，中國財政部認為，透過強化對個人未申報或未被識別的收入的徵管，財政收入仍有提升空間。

中國財政部並未立即回應置評請求。

根據彭博注意到的通知及公開聲明，北京、上海及浙江等地的稅務局已催促居民在6月30日，也就是2024年收入申報季結束前，檢查自身境外收益並進行稅務申報。

報導指出，根據政府紀錄，中國地方稅務機關3月下旬以來便展開行動，因為大數據分析顯示，部分居民未如實申報其境外收益。在稅務部門公布的個案中，居民被追繳的欠稅與罰款金額最低為人民幣12萬7720元（約新台幣52.9萬元）。

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彭博根據中國財政部數據的計算，今年前4月，中國政府兩大主要財政帳上的總收入年減1.3%，但支出卻增加7.2%。這導致預算缺口擴大超過50%，達到逾3600億美元，創下同期歷史新高。

中國這波加強稅務徵管，也與其2018年實施的「共同申報準則」（CRS）有關。該標準是旨在防止逃稅的一項全球資訊交換機制。雖然中國本來就有規定居民須對其全球收入繳稅，但這項規定直到去年才開始加強落實。（編輯：謝怡璇/楊昇儒）1140605