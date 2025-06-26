防洩密 美媒：中國要求稀土專家上交護照

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（中央社台北26日電）稀土是近期美中角力的焦點之一，美媒報導，中國商務部要求國內稀土行業企業向政府提交掌握專業技術的員工名單，一些專家則被要求上交護照，以確保不會洩露商業機密。

據「華爾街日報」（WSJ）中文網26日的消息，知情人士透露，中國商務部最近幾個星期要求在中國設立的稀土公司提供人員名單，其中包括專業人員的具體專長、教育和研究背景及個人資訊。

知情人士表示，此舉是為了建立一份掌握稀土專業知識的中國公民正式名錄，並密切關注這些員工，以確保不會出國和洩露機密。

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這些名單包括從事稀土加工的稀土行業上游領域人士，也包括使用已加工礦物製造稀土磁體的下游領域人員。這些磁體被用於汽車、風力渦輪機、無人機和噴射戰鬥機。

其中一名知情人士透露，一些中國公司的專家已被要求將護照上交所在公司或地方政府，以確保這些專家不會進行任何未經授權的旅行。中國已要求政府官員和國有企業員工上交旅行證件，出國旅行則須申請批准。（編輯：周慧盈/謝怡璇）1140626