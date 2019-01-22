劇場式互動展演 台南月津港燈節有看頭

（中央社記者楊思瑞台南22日電）2019月津港燈節將於2月2日至3月3日在台南市鹽水區登場，今年邀請近30組國內外藝術團隊參展，除了作品尺寸較以往更大、更壯觀，還加入劇場式展演，營造生動的視覺享受。

台南市政府文化局今天在鹽水永成戲院舉辦今年的燈節宣傳記者會，公開部分已完成的作品，邀請各地民眾在為期一個月的展期中造訪。

台南市文化局長葉澤山表示，在月津港水環境整治工程完成後，今年水域更寬闊，燈節範圍也延伸到信義路橋的水域拱橋及老街巷弄。

葉澤山表示，今年邀請近30組來自法國、日本、巴西等國內外藝術團隊參展，32件作品運用循環的動線布局於水域中。分別以「環境的呼吸」、「時間的旅行」、「我與你的風景」等3個場景，交融鹽水的風土民情與自然環境。

他說，與往年比較起來，今年的作品尺寸普遍更大、更壯觀，屆時將以長100公尺的作品搭配水陸動畫成為開幕演出。另外，還有法國藝術團隊帶來燈管雷射作品。

葉澤山表示，藝術團隊還特別規劃水上舞台，透過互動裝置設定及水幕影像投影，上演一齣大型光雕劇場，使今年的燈節展演更為活潑。（編輯：張芷瑄）1080122