更多編輯台推薦新聞：
是什麼讓湛藍海水變色 馬尾藻毀了邁阿密海灘
國際

是什麼讓湛藍海水變色 馬尾藻毀了邁阿密海灘

阿富汗難民女孩學會流利印尼語 天真笑容背後藏辛酸
國際

阿富汗難民女孩學會流利印尼語 天真笑容背後藏辛酸

罕見聯合公開信 聯準會前主席籲政治別干預
產經

罕見聯合公開信 聯準會前主席籲政治別干預

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等
訊息

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化

驚豔泰武國小古謠隊天籟 卡列拉斯10月合體演出

最新更新：2019/08/07 15:51
莫拉克風災10週年，世界3大男高音之一卡列拉斯（圖）將於10月27日在屏東演藝廳與屏東泰武國小古謠隊共同演出。（縣府文化處提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年8月7日
莫拉克風災10週年，世界3大男高音之一卡列拉斯（圖）將於10月27日在屏東演藝廳與屏東泰武國小古謠隊共同演出。（縣府文化處提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年8月7日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣7日電）世界3大男高音之一卡列拉斯驚豔屏東泰武國小古謠隊的天籟之音，10月27日將在屏東演藝廳共同演出，卡列拉斯還將拜訪吾拉魯茲永久屋部落，見證莫拉克風災重建10週年的生命力。

屏東縣政府文化處今天召開記者會，處長吳明榮預告屏東演藝廳下半年度推出一系列精彩節目，特別是備受矚目的卡列拉斯，10月27日將與屏東泰武國小古謠隊、台灣愛樂管弦樂團及女高音黃莉錦共同演出。

吳明榮表示，今年是莫拉克風災10週年，屏東縣許多原鄉部落居民歷經風災，勇敢面對並努力重建家園，迎向新生活，泰武國小也因受災而遷校，在吾拉魯茲永久屋重新出發，並被譽為是最美麗的小學。

這段風災後重生的故事讓卡列拉斯感動，也為泰武國小古謠隊的歌聲大為驚豔，表示樂意到屏東並希望與泰武國小古謠隊一起演唱，透過音樂溫暖人心。卡列拉斯還將拜訪吾拉魯茲永久屋部落，見證莫拉克風災重建10週年的生命力。

吳明榮表示，為打造「音樂屏東」品牌，屏東演藝廳下半年度邀請卡列拉斯等重量級卡司演出，同時推出屏東藝遊卡。

文化處表示，藝遊卡入會方式，除了憑當年度「屏東縣文化處表演節目有價票根（不限同場次）」滿新台幣1000元即可成為會員，另一方案是繳年費300元，相關辦法可上文化處官網或屏東演藝廳粉絲頁查詢。（編輯：張芷瑄）1080807

屏東泰武國小古謠隊的天籟之音，讓世界3大男高音之一卡列拉斯驚豔，10月27日將在屏東演藝廳共同演出。（縣府文化處提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年8月7日
屏東泰武國小古謠隊的天籟之音，讓世界3大男高音之一卡列拉斯驚豔，10月27日將在屏東演藝廳共同演出。（縣府文化處提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年8月7日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報