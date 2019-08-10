台南元和宮百年什家將 時隔14年全軍再出陣

時隔14年，傳承逾百年的台南市北區元和宮白龍庵如意增壽堂什家將，10日全軍「開臉」出陣，是台南將團界的大事。（台南市北區公所提供）中央社記者張榮祥台南傳真 108年8月10日

（中央社記者張榮祥台南10日電）時隔14年，傳承逾百年的台南市北區元和宮白龍庵如意增壽堂什家將，今天「開臉」出陣；這個家將團全軍久未亮相，吸引眾多家將迷、文史工作者到場攝錄影及蒐集資料。

八家將出陣在台南廟會司空見慣，但元和宮白龍庵如意增壽堂的什家將，卻不是輕易見得到的；這個家將團是廟方培育訓練出來，傳承逾百年，是台灣保有最早家將紀錄的將團，民國前八年（清光緒30年，西元1904年）就有照片紀錄，也是唯一獲得國家文化薪傳獎的將團。

如意增壽堂每年農曆7月10日舉辦「宴王祀（侍）王大典」，這天是張部顯靈公張公爺聖誕，在這一天出陣是將團傳統；此時什家將就會出陣，將團配置成員包括甘柳謝范4大將軍、春夏秋冬4季大神，及文差、武差、文判、武判、什役。

時代變遷，社會對宮廟將團的看法褒貶不一，如意增壽堂將團團長陳欽明14年前乾脆把將團道具、衣服等封箱，不再開啟，之後每年「宴王祀（侍）王大典」也非全團出陣，以去年為例，只有4名家將出陣。

不過，如意增壽堂什家將今年竟全團出陣，成為台南將團界的大事；台南市北區區長李皇興今天告訴中央社記者，如意增壽堂將團是珍貴的文化資產，台南市政府民政局前專門委員鄭枝南4年前和陳欽明溝通，才促成今年將團全軍出陣。

陳欽明日前將3大1小的將團道具、衣服開箱，將團成員今天上午在元和宮「開臉」，因消息提前曝光，吸引家將迷、文史工作者在廟前聚集，但因家將「開臉」不公開，眾人也只能等家將「開臉」亮相後，才能攝錄影。

隨著什家將出陣，廟方收藏的珍貴文物，包括成員名錄、服裝、刑具、法器、臉譜等，同時在家將行館公開展示，揭開如意增壽堂什家將傳承逾百年的神秘面紗，也讓後人完整紀錄將團出陣的影像。(編輯:孫承武)1080810

傳承逾百年的台南市北區元和宮白龍庵如意增壽堂什家將，10日全軍「開臉」出陣，距上次已有14年。（台南市北區公所提供）中央社記者張榮祥台南傳真 108年8月10日