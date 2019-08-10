台中國際動漫博覽會 互動式體驗忍術關卡

2019台中國際動漫博覽會9日起在台中文化部文化資產園區展出，台中市長盧秀燕（右4）10日到場出席記者會，為活動宣傳造勢。中央社記者郝雪卿攝 108年8月10日

（中央社記者郝雪卿台中10日電）2019台中國際動漫博覽會正在文化部文化資產園區展出，台中市長盧秀燕今天在宣傳記者會中指出，這次打破傳統靜態展覽，有很多情境式互動裝置，也歡迎動漫迷搶先體驗忍術關卡。

「2019台中國際動漫博覽會」即日起至26日在文化部文化資產園區展出，主辦單位台中市新聞局今天舉辦宣傳記者會，盧秀燕由市府新聞局長吳皇昇陪同出席，台中市議員邱素貞等人也到場共襄盛舉。

盧秀燕表示，國際動漫博覽會邁入第三年，好的政策要加以延續，並做得更好，因為新聞局長吳皇昇本身就是動漫迷，因此今年動漫展不同以往，將市府許多政策融合動漫元素加以宣傳，同時邀請知名策展人布展，打破傳統靜態展覽，有很多情境式互動裝置，充滿創意巧思，許多小朋友都相當期待。

盧秀燕指出，今年博覽會特別設置豐富多元的冒險關卡，民眾闖關成功就有機會獲得雙人日本來回機票，親自到日本體驗動漫狂潮，感謝轄區民代及里長熱情相挺，共同支持這場盛大的活動。

吳皇昇表示，今年台中國際動漫博覽會以「冒險的入口」為主題，打破常見的出版社與漫畫產業品牌（IP）的界線，透過整體策展方式，規劃情境式互動展區，展出包括國內外16組優秀的動漫作品。

吳皇昇指出，其中最大亮點就是首次在日本以外展出的「火影忍者」第二代「BORUTO慕留人」特展，讓民眾不需跑到日本，就可體驗「第七班忍術特訓班」訓練關卡，滿足火影迷心願。

新聞局表示，除了好玩、好拍、好看的展覽外，週末假日更安排國際講座、DIY手作體驗、動漫電影院、動漫音樂會、動漫市集等活動，還有大小朋友最喜愛的動漫小火車，提供小朋友免費搭乘。（編輯：謝雅竹）1080810