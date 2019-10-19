台灣設計展20日晚間閉幕 明華園總團壓軸演出

（中央社記者郭芷瑄屏東縣19日電）台灣設計展將在明晚結束，屏東縣長潘孟安今天除在臉書請大家把握最後2天的展期外，明晚閉幕邀請明華園總團演出屏東在地故事「俠貓」。

縣府文化處表示，台灣設計展5日展出至今，已吸引上百萬人次的參訪，明晚將在超級舞台的壓軸好戲中結束，邀請明華園總團演出榮獲國家出版獎所改編的屏東在地故事「俠貓」首次戶外公演。

文化處指出，「俠貓」是明華園總團首度將台灣近代史上的故事搬上舞台，演的是屏東故事，由孫翠鳳在戲中扮演象徵「阿猴人」樸實堅毅精神的「猴師」，率領弟子抵抗日軍，明華園戲劇家族3代，攜手共同演繹台灣民族英雄林少貓的事蹟，精彩可期。

「俠貓」改編自台客武俠創始人、屏東大學教授施百俊的作品「小貓」，將台灣史上最具規模的抗日事件搬上舞台，運用大量的歌仔戲元素在現代舞台表演中。

此外，今晚7時有風神寶寶兒童劇團演出的兒童奇幻劇「風神寶寶之嫦娥奔月」，風神寶寶兒童劇團嫡傳自明華園戲劇血脈，是台灣第一個用「東方文化」和「本土藝術」說故事的兒童劇場。

文化處表示，劇中結合歌仔戲、京劇、武術、舞蹈、現代劇等的各界菁英同台飆戲，劇中台詞以國、台、英、客語等相互穿插，演繹出不同一般兒童劇的表現形式。（編輯：謝雅竹）1081019