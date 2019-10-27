卡列拉斯屏東開唱 全場座無虛席

世界三大男高音之一的卡列拉斯（前中）27日晚間在屏東演藝廳演出，全場1000多個座位座無虛席，卡列拉斯具有個人魅力的歌唱表現技法，讓聽眾如痴如醉。（屏東文化處提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年10月27日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣27日電）世界三大男高音之一的卡列拉斯今天晚間在屏東演藝廳演出，全場1000多個座位座無虛席，2個小時的演唱及與屏東泰武國小古謠隊合唱「在那遙遠的地方」，讓聽眾如痴如醉。

為打造音樂屏東品牌，屏東演藝廳從10月起推出「南國音樂節-世界之窗」系列節目，串聯原民歌謠與南國能量，以「卡列拉斯 希望原鄉」為開場，縣政府文化處為了邀請卡列拉斯來屏東演唱，特地寄了泰武國小古謠隊的CD給他，也讓他知道泰武國小古謠隊如何在莫拉克風災後遷居永久屋部落重新出發的故事。

卡列拉斯聽了古謠隊小朋友天籟般的歌聲後相當感動，答應到屏東與泰武古謠隊合唱演出，今晚的演出是他這次來台唯一一場演出，卡列拉斯並在25日特地到吾拉魯滋永久屋部落，與泰武國小古謠隊小朋友提前見面，同時給予災難重生的部落居民祝福。

演唱會今晚7時30分在屏東演藝廳登場，卡列拉斯除了與泰武國小合唱在那遙遠的地方外，也與知名指揮家大衛‧賀曼奈茲、女高音黃莉錦、台北愛樂管弦樂團攜手演出。

這場令樂迷引頸期待的音樂會，全場1000多個座位座無虛席，屏東縣長潘孟安也到場聆賞，音樂會由泰武國小古謠傳唱隊演唱排灣古調揭開序曲，當卡列拉斯一出場，全場熱烈鼓掌。

已近73歲的卡列拉斯，依舊寶刀未老，以充滿抒情、豐沛情感的歌聲，具有個人魅力的歌唱表現技法，與黃莉錦分別演唱「吉普賽之歌」「西城故事」「夢幻騎士」等多首經典歌劇及音樂劇曲目。

卡列拉斯壓軸獨唱的「不准的音樂」數次選擇在三大男高音音樂會演唱，屏東的聽眾今晚有幸聽到這首歌，陶醉不已，現場掌聲如雷，不少樂迷感動表示，「太棒了，意猶未盡。」

文化處表示，屏東演藝廳從10月起推出「南國音樂節-世界之窗」系列節目，串聯原民歌謠與南國能量，以「卡列拉斯 希望原鄉」為開場，接續還有11月1日及2日一連2場迪士尼音樂會，1日場次晚上7時30分還有門票。（編輯：管中維）1081027