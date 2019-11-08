屏東排灣族古華部落 半世紀求生到台南

（中央社記者張榮祥台南8日電）穿著排灣族服飾的方明勝，今天現身台南市政府，見證民國61年屏東縣春日鄉排灣族古華部落因風災輾轉流落到台南謀生的艱困歷程，他是當年第一批離鄉背井的族人，年僅17歲。

台南市政府民族事務委員會今天發表「大成小古華」紀錄片，以信仰、經濟、女性、二代、返鄉等5個不同切面，探討半個世紀前從屏東遷徒到台南的排灣族古華部落族人，如何在異地謀生，進而扎根的過程。

民族事務委員會人員今天指出，屏東春日鄉排灣族古華部落民國61年遭莉泰颱風襲擊，被土石流沖毀，後來雖重建新古華部落，但部分年輕人離開故鄉到台南市永康區謀生，陸續進入大成農工的飼料工廠，當時年僅17歲的方明勝就是其中1人。

穩定的收入和福利，吸引更多的古華部落年輕人落腳永康，當時他們都住在工廠宿舍，待結婚生子後就搬出宿舍另闢家園，也造就了永康的「小古華」，105年5月21日設立台灣基督長老教會福山門教會，成為在地族人的信仰、情感和認同中心。

民族事務委員會調查，古華部落族人到大成農工工作的全盛時期有70多人，半世紀來，有些人退休回到部落，有些人選擇留下來，原鄉的羈絆和第二代的傳承，成了他們迫切面對的課題。

現年65歲的方明勝，是福山門教會的長老，來到台南時只是捆工，退休時已是副廠長，但他一辦退休，馬上被回聘，如今還在大成農工，第一代的他，見證了族人半世紀流落異鄉的過程。

民族事務委員會人員表示，目前古華部落在台南永康傳承，已有100多人，但僅剩12人還在大成農工。

民族事務委員會今年8月展開調查，訪談10多名古華部落族人，紀錄下他們半世紀來在台南留下的足跡，紀錄片分成7個主題，每個主題15分鐘，預定今晚起至11月30日分成4個場次播放，每個場次播放1個主題。

紀錄片播放場地，3個在台南，1個卻拉到屏東新古華部落，主題是「當年，我們離開古華到永康」，讓年輕族人知道前人離鄉背井謀生的艱困，也讓還在世、走過這段歷史的人，回顧已消逝的年輕歲月。（編輯：黃世雅）1081108